Ex Ilva, sciopero generale di 4 ore lunedì

Lunedì sciopero generale in tutti gli stabilimenti del gruppo ArcelorMittal in concomitanza con l'incontro convocato dal ministero dello Sviluppo economico. A proclamarlo sono le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm. Allo stabilimento Ex Ilva di Taranto lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore del primo turno e le ultime 4 ore del secondo turno.

"Il governo e ArcelorMittal - sottolineano Fim, Fiom e Uilm- scoprano le carte e si apra un tavolo di trattativa con il sindacato. La situazione negli stabilimenti è sempre più insostenibile. La risposta alla crisi non può essere semplicemente più cassa per tutti e zero investimenti", rilevano ancora i sindacati. Per Fim, Fiom e Uilm "meno salario, più incertezze ed insicurezze sull'occupazione, sull'ambiente, sulle prospettive industriali, non sono più accettabili".