Via libera Ue all'Italia per 9 miliardi di aiuti a imprese

Foto AFP

La Commissione Europea ha approvato 9 miliardi di euro di aiuti alle imprese italiane nel contesto della pandemia di Covid-19. Le misure italiane sono in linea con il quadro temporaneo Ue sugli aiuti di Stato. Per la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, "lo schema 'ombrello' consentirà aiuti alle imprese di tutte le dimensioni da parte delle Regioni, delle Province autonome, di altri enti territoriali e delle Camere di Commercio. Insieme ad altre misure, sosterrà le imprese italiane affinché continuino le loro attività in questo periodo difficile e preservino l'occupazione".