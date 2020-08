Rottamazione-ter, cosa cambia: le novità

Fotogramma

Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alla rottamazione-ter, al saldo e stralcio e alla rottamazione risorse proprie Ue. Queste alcune delle agevolazioni previste dal dl Rilancio.

A beneficiarne, spiega laleggepertutti, saranno i contribuenti in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate sopra citate scadute nell’anno 2019 per tutte le scadenze delle rate del 2020. I pagamenti delle rate previste per l'anno in corso, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020, infine, non è prevista la tolleranza di 5 giorni.