Coronavirus, Grecia revoca stop a traghetti e voli per isole

(Afp)

La Grecia revoca il divieto di traghetti e voli per le sue isole, un'importante restrizione imposta due mesi fa per arginare la pandemia di Covid-19. I traghetti saranno limitati al 50% della loro capacità normale. Le linee di traghetto tra la Grecia e l'Italia, un collegamento importante per i turisti in arrivo dall'Europa occidentale, rimangono al momento chiuse.

Anche i ristoranti e i bar possono riaprire, ma potranno utilizzare metà dei loro tavoli, con non più di sei persone per tavolo. Il governo greco ha già affermato che intende aprire completamente il paese ai turisti stranieri in tempo per la stagione estiva. Alla fine di maggio pubblicherà un elenco di paesi i cui cittadini potranno arrivare senza sottoporsi a quarantena o a test per il coronavirus.