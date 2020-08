Rai, Cda approva il bilancio

(Fotogramma/Ipa)

"Il consiglio di amministrazione della Rai, riunito sotto la presidenza di Marcello Foa ha esaminato e approvato - all'unanimità - il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 illustrato dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. In particolare, l'esercizio 2019 registra un risultato netto consolidato in pareggio e una posizione finanziaria netta negativa di 469,4 milioni, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente, ma comunque attestata su livelli di sostenibilità Rai". E' quanto si legge nella nota ufficiale di Viale Mazzini. "Sul fronte dei ricavi - segnala l'Azienda - un incremento complessivo nell'ordine di 78 milioni, pur in presenza di una contrazione di quelli pubblicitari. In relazione ai costi, quelli esterni, al netto dei grandi eventi sportivi e a perimetro omogeneo, evidenziano un incremento essenzialmente determinato dal rafforzamento dell’offerta e dai maggiori impegni per la piattaforma digitale. Quelli per il personale presentano un incremento legato, tra l’altro, sia a politiche di incentivazione che ad assunzioni con contratto di apprendistato in un’ottica di acquisizione di competenze digital-native, iniziative correlate anche all’implementazione del Piano industriale".

Dal punto di vista editoriale, "il Gruppo Rai ha registrato nel 2019 importanti risultati nelle tre macroaree di attività. Televisione: il Gruppo Rai si conferma anche nel 2019 al vertice degli ascolti televisivi con il 35,7% sull’intera giornata e il 36,6% sul prime time, ottenendo la leadership in quasi tutti i generi in cui si articola l'offerta e sulla quasi totalità delle diverse fasce orarie di ascolto. Digital: sono stati positivi anche i risultati consuntivati dalle piattaforme digitali, che confermano il trend di crescita degli ultimi anni, con un incremento del 35% delle visualizzazioni video rispetto al 2018". "Il miglioramento delle diverse variabili di performance è legato anche al lancio della nuova piattaforma Rai Play e alla trasmissione delle produzioni originali per il digitale, in primis VivaRaiPlay! con Fiorello".