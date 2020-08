Soluzioni di Automazione Industriale per tutti i gusti

in collaborazione con Technology BSA

In molti si sono chiesti come fare ad andare incontro alle nuove esigenze che le imprese si trovano ad affrontare in un periodo di forte cambiamento come quello che stiamo vivendo. Technology BSA, leader nella distribuzione specializzata di componenti per l’automazione industriale operante nel nord Italia e con sede a San Marzano Oliveto (AT) in Piemonte, si è posta la stessa domanda. Qual è la soluzione? Ce lo dice lo stesso CEO della società, Biamino Fabio: “La nostra missione è la vostra soddisfazione. Continuiamo a sostenere le aziende clienti garantendo tutti i nostri servizi, per quanto possibile, in tutte le fasi di pre e post vendita”.

Per servizi si intendono tutte quelle soluzioni in termini di consulenza e vendita assistita che mettono in campo la massima competenza tecnica del personale Technology BSA. Vediamole nel dettaglio.

SUPPORTO TECNICO, DA REMOTO E ALL’INSTALLAZIONE

Tecnici qualificati si occupano di selezione, applicazione, configurazione e supporto all’installazione di materiale elettrico, pneumatico e d’automazione. Il servizio di assistenza può anche essere svolto da remoto, un metodo semplice e veloce per garantire alle aziende un’assistenza quasi in tempo reale. Un buon metodo per ridurre tempi di attesa, migliorare l’efficienza dell’attività e risparmiare sui costi di trasferta dei tecnici. Grazie alle competenze acquisite sul campo il team BSA può anche essere di aiuto nel supporto alla programmazione di PLC, Interfacce Grafiche (HMI) e PC Industriali. I software più conosciuti? RS Studio 5000, RS Logix e IAB di Rockwell Automation.

SERVIZIO RICERCA RICAMBI

Un intero ufficio è stato dedicato all’attività di ricerca di prodotti non più reperibili sul mercato per fornirli nuovi o ricondizionati, ai clienti che lo richiedono, con garanzia 12 mesi. Tutte le aziende stanno attuando un processo di modernizzazione e per questo Technology BSA ha pensato di accompagnare queste realtà a svilupparsi, ma in maniera graduale. Ecco che diventa importante la ricerca di un ricambio prima della fase di modernizzazione totale dell’impianto/macchinario.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

E’ attivo da tempo il servizio di riparazione e ricondizionamento dei componenti di automazione industriale difettosi o guasti. E’ bene non dimenticare che attraverso una buona attività di controllo e manutenzione preventiva sulla strumentazione aziendale è possibile ridurre la possibilità di guasti o errori. Ecco perché si ritiene importante fare assistenza anche in termini di manutenzione.

CERTIFICAZIONE PER IL MERCATO NORDAMERICANO

Technology BSA è certificatore per il mercato nordamericano. Per tutte le aziende che devono attestare la conformità dei loro prodotti, sistemi o processi, alle normative UL/CSA, è attivo un servizio di certificazione ETL da parte di Technology BSA per quanto riguarda le apparecchiature elettriche utilizzate nell’assemblaggio dei quadri di automazione (Industrial Control Panel), secondo le norme UL 508-A per gli USA e CSA 22-2 N°14 per il Canada. Il team è disponibile anche per attività di consulenza sulle normative di riferimento UL e CSA.

CORSI DI FORMAZIONE TECNICA

E’ importante sostenere la formazione personale dei clienti al fine di promuovere il progresso nelle proprie aziende. Si organizzano per questo motivo, corsi tecnici dai temi più disparati: dai corsi di programmazione plc, a quelli sulla sicurezza e le reti industriali, sistemi di controllo e soluzioni di microautomazione, come il software CCW – Connected Components Workbench Rockwell Automation, corsi di visione industriale e aggiornamenti sulla normativa UL/CSA dedicata al mercato nordamericano.

STOCK DEDICATO E PERSONALIZZATO

Technology BSA garantisce ai clienti la possibilità di dedicare un’area del magazzino per il deposito degli articoli che sono per loro ad alta frequenza di richiesta. Questo sistema consente, in caso di necessità, di velocizzare le spedizioni e consegne.

SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE

Un team di esperti ha il compito di aiutare le aziende a riorganizzare i propri processi utilizzando i marchi più adeguati. Come? Eseguendo l’attività di migrazione di prodotto, da un brand ad un altro, in maniera attenta sulla base delle necessità delle aziende e proponendo sempre la miglior soluzione in termini di rapporto tecnologia/prezzo.

FOCUS… TECHNOLOGY BSA FA PARTE DI UN GRANDE GRUPPO AMERICANO.

Dal 2017 Technology BSA è parte del gruppo Edge Global Supply, una società a responsabilità limitata sviluppata e controllata da un gruppo di distributori del Nord America. Vi presentiamo i membri fondatori: French Gerleman Electric Company, Gerrie Electric Wholesale International Inc., Horizon Solutions LLC, Kendall Electric Inc., Kirby Risk Corporation, McNaughton-McKay Electric Company, North Coast Electric Company, Revere Electric Supply Company, The Reynolds Company, Van Meter Industrial Inc. e Werner Electric Supply Company.

EDGE ha voluto costruire una rete di partner di società di distribuzione competenti, attente alle esigenze dei territori in cui si trovano e dotate di una buona reputazione. Grazie ai frutti generati da questa acquisizione e alla sete di nuove sfide, Technology BSA conta oggi 7 sedi dislocate in tutto il Nord-Ovest del nostro Paese e a fine 2019 ha allargato i suoi orizzonti verso il Triveneto, in seguito all’acquisizione della società RK Distribuzione, distributore nell’ambito dell’Automazione Industriale con sede principale a Verona.

