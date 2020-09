Google, al via nuove funzioni per sostegno pmi

Google lancia nuove funzionalità per aiutare le imprese in questo momento di incertezza. A partire da oggi, e con un roll out graduale che vedrà protagonista anche l’Italia, sarà possibile aggiungere link di supporto ai propri profili dell’attività di Google My Business per effettuare donazioni e acquistare gift card, per permettere alle attività locali di condividere con la propria comunità e con i propri clienti opportunità per sostenerle durante questa nuova quotidianità.

"Ora più che mai, infatti, le persone di tutto il mondo sono pronte a dare il loro contributo, tanto che la ricerca 'come aiutare le piccole imprese' sul motore di ricerca ha raggiunto a livello globale un picco a marzo del 2020, e ha registrato addirittura un aumento del 700% dal mese di febbraio ad oggi" si legge nella nota del motore di ricerca.

In aggiunta a questo, è ora disponibile una sezione Covid-19 all’interno di Market Finder, lo strumento dedicato alle imprese per individuare i mercati che meglio si adattano alla propria attività: al suo interno, una serie di guide e risorse per aiutare le attività a superare questo periodo di incertezza.