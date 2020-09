Lazio, Dominella (Unindustria): "Bene vendite promozionali, ma gente non ha soldi"

Stefano Dominella

"Ben venga la modifica al Testo Unico del Commercio approvata oggi in Consiglio regionale del Lazio che permetterà ai negozi di poter aprire a vendite promozionali. Ma purtroppo i problemi permangono. Non ci sono soldi e le misure adottate dal governo, mascherine, guanti, igienizzanti, sanificatori, l’impossibilità poi di provare un abito o un paio di scarpe.... non invogliano certo allo shopping". E' quanto ha dichiarato all’Adnkronos il presidente del settore tessile- abbigliamento di Unindustria, Stefano Dominella.

E ha precisato: "Già molti negozi avevano cominciato, da giorni, a fare i saldi. Un modo per poter avere liquidità, per poter pagare gli affitti, le bollette, ma soprattutto i fornitori. Ormai comunque la stagione, a mio avviso, è compromessa. Ci saranno margini di guadagno irrisori. E a rimetterci saranno sempre le boutique più piccole o a conduzione familiare. Forse si salveranno solo le grandi catene di abbagliamento, i marchi storici o più noti. Ma non ci scommetterei. La pandemia ha colpito anche loro. Non si vende In Italia, ma non si vende neanche all’estero, purtroppo ad oggi, i mercati e i confini sono tutti bloccati".