Autostrade, Atlantia: "Con revoca concessione no risorse per ripagare debito"

"In caso di revoca della concessione, in base a quanto previsto dai contratti di finanziamento o dai rimedi di diritto generale, tutti i creditori di Autostrade per l’Italia potrebbero esercitare il recesso e richiedere il ripagamento immediato dei rispettivi prestiti. Tuttavia, poiché l’art. 35 del D.L. 162/2019 ha ridotto considerevolmente e in modo arbitrario l’importo dell’indennizzo previsto in Convenzione Unica ed escluso che l’efficacia del provvedimento di revoca sia sottoposto al pagamento dell’indennizzo, Autostrade per l’Italia sarebbe tenuta a ripagare tale ingente ammontare di debiti senza avere le risorse finanziarie necessarie. Tale situazione pregiudica sin da ora per entrambe le società (tenuto conto della garanzia rilasciata da Atlantia a beneficio di Autostrade per l’Italia per un ammontare di circa 4,8 miliardi di euro) le possibilità di finanziare sui mercati dei capitali i propri fabbisogni di liquidità". E' quanto si legge nelle risposte a una domanda di un azionista, relativa al rating 'spazzatura' assegnato da S&P, in vista dell'assemblea di domani.

"Atlantia - si legge in una risposta - si è dichiarata disponibile, a seguito del ripristino di una situazione di certezza circa la Convenzione e circa le regole applicabili, a valutare l’ingresso di soci terzi nel capitale di Autostrade per l’Italia nel rispetto dei diritti degli attuali soci di minoranza già presenti nel capitale".

"Al momento, non essendosi ancora avverate le citate condizioni per l’avvio di una vera e propria trattativa con potenziali offerenti, sono in essere unicamente alcuni contatti preliminari con primari investitori istituzionali nazionali e internazionali interessati a valutare un eventuale investimento nella società, qualora appunto dette condizioni si avverassero" riferisce Atlantia. "Tenuto conto dello stato assolutamente embrionale delle interlocuzioni in corso e degli impegni di riservatezza assunti nei confronti delle istituzioni che hanno manifestato interesse per detto investimento, la Società - sottolinea - non è però nella posizione di poter anticipare alcuna ulteriore informazione aggiuntiva in merito".

Ancora, "con specifico riferimento alle esigenze finanziarie di Autostrade per l’Italia a supporto del piano di investimenti, si evidenzia che il supporto finanziario concesso da Atlantia dovrà essere impiegato per garantire manutenzioni e investimenti per la sicurezza della rete, nel rispetto di tutti gli obblighi esistenti, rinviando di conseguenza la realizzazione di altri investimenti una volta rinvenute le necessarie dotazioni finanziarie". "Il supporto finanziario di Atlantia tramite linea di credito infragruppo sarà solo eventuale e residuale, qualora non si rendessero disponibili per la controllata altre fonti di finanziamento alternative", sottolinea il gruppo.