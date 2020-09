Fase 2: colloquio Maggino-Castaldo su tema benessere e sostenibilità

(Afp)

Questa mattina c'è stato un contatto telefonico tra Filomena Maggino, consigliere del premier Conte e presidente della Cabina di Regia 'Benessere Italia', e il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. Nel corso della conversazione si è trattato il tema del benessere e della sostenibilità a livello internazionale.

"Nel programma della nuova Commissione europea, e trasversalmente in quello del Parlamento europeo - sottolinea Castaldo - il miglioramento degli stili di vita riveste un ruolo molto importante, trattato con grande sensibilità: per questo, ritengo fondamentale far conoscere l’attività svolta dalla Cabina di Regia con un evento organizzato nella sede del Parlamento europeo, non appena le condizioni ce lo permetteranno. In quell’occasione si potranno illustrare i piani d’azione nazionali, diffondere le best practice che derivano dall’azione della Cabina di regia anche presso gli altri Stati europei".

"All’interno del pacchetto d’azione del Next Generation Eu è stato previsto un nuovo programma Eu4Health che toccherà il tema delle azioni congiunte e comuni per prevenire pandemie come quella che ci ha colpito, segno che l’Unione si mostra attenta a queste priorità", aggiunge.

Maggino ha esposto quelli che sono gli sviluppi derivanti dalle attività della Cabina di Regia Benessere Italia, nella Fase 2, facendo riferimento alle 'Officine', tavoli di lavoro in seno alla Cabina, istituite con la collaborazione non solo dei rappresentanti dei ministri ma anche di tecnici ed esperti di molteplici settori.