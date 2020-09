Rider, Uber Italia: "Riprovevole presunto trattamento lavoratori"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

''Il presunto trattamento dei corrieri impiegati da Flash Road City è riprovevole e inaccettabile''. Lo afferma Uber Italia in una nota. ''Stiamo prendendo provvedimenti immediati per avviare un'indagine interna e chiarire le eventuali responsabilità'', sottolinea l'azienda. ''Siamo ovviamente a disposizione delle autorità per collaborare all'indagine in corso''.