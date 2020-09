Lavoro, da oggi al via domande per emersione irregolari

(Fotogramma)

È da oggi attivo il servizio per la presentazione delle istanze per l’emersione di un rapporto di lavoro subordinato irregolare. L'Inps ricorda che le domande devono essere presentate dai datori di lavoro che ''intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari''.

La misura interessa i soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.