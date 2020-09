Bollette luce e gas, Codacons: "Ecco cosa le farà aumentare"

(Fotogramma)

Il Codacons contro gli emendamenti al DL Rilancio finalizzati ad introdurre un incremento degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas per reperire risorse da destinare ai contribuenti un difficoltà economica. "Si tratta di una vera e propria truffa alla collettività, che scarica sui consumatori il compito spettante alla Stato di sostenere i nuclei più bisognosi " spiega il Codacons.

"Se venisse approvato tale emendamento osceno, gli italiani si ritroverebbero a pagare in modo del tutto inconsapevole bollette più salate, attraverso un artifizio - prosegue la nota - che vanifica i ribassi delle tariffe garantiti dal calo del petrolio, introducendo una vera e propria tassa occulta che peserebbe sulle fatture energetiche degli utenti portando ad un loro incremento di cui i consumatori non avrebbero contezza".

"In sostanza le bollette rimarrebbero invariate a causa dei maggiori oneri di sistema che annullano del tutto il ribasso del costo dell'energia, realizzando così un inganno e quindi una truffa a danno dei consumatori, messi nella impossibilità di percepire l'aumento a causa del truffaldino compenso tra diminuzione del prezzo dell'energia e aumento degli oneri" spiega il Codacons.

"Il Governo deve al contrario tagliare per tutto il 2020 gli oneri di sistema che pesano sulle bollette energetiche e con cui si finanziano i più disparati settori, perché milioni di famiglie a causa del coronavirus hanno subito una pesante riduzione del reddito e non riescono più a far fronte al pagamento delle utenze domestiche" conclude.