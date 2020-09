5G, Filiano dice no: "Aspettiamo di conoscerne la pericolosità"

Immagine di repertorio (Fotogramma /Ipa)

Il consiglio comunale di Filiano (Pz), nella sua seduta del 25 maggio scorso, ha votato all’unanimità la mozione che vieta l’installazione e la sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale: lo fa sapere oggi con un comunicato l’amministrazione. Spiega il sindaco Francesco Santoro: "Come già avvenuto per la delibera consiliare del settembre 2017 sul divieto di prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, anche in questa occasione maggioranza e minoranza, con senso di responsabilità, hanno lavorato proficuamente insieme e consapevoli che ciascuno ha il dovere di assicurare la prevenzione e la salvaguardia della salute pubblica, indipendentemente dal colore politico".

"In attesa che la scienza possa appurare l’effettiva pericolosità di questa tecnologia a Filiano sarà proibito installare antenne e apparecchiature di 5G. Questo provvedimento, inoltre, si innesta nel percorso di imminente avvio volto a dotare il territorio comunale di un piano delle antenne per la telefonia mobile", conclude Santoro.