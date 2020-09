Tasse, cosa prevede il piano Colao

(Fotogramma)

Rendere più agevole la compensazione orizzontale dei debiti con i crediti fiscali, nonché prevedere la compensazione dei debiti con i crediti liquidi esigibili verso la Pa, anche tramite la costruzione di una piattaforma informatica. Differire il saldo imposte 2019 e il primo acconto 2020. Sono questi alcuni dei suggerimenti contenuto nel rapporto 'Iniziative per il rilancio 'Italia 2020-22' del Comitato di esperti in materia economica e sociale, la cosiddetta task force guidata da Vittorio Colao.

In particolare il rapporto suggerisce di "allineare lo strumento della compensazione dei debiti fiscali e previdenziali a quanto previsto dal codice della crisi sopprimendo a regime il tetto delle compensazioni"; di "introdurre la compensazione con i crediti liquidi esigibili verso la Pa (tenuto conto della fatturazione elettronica e del fatto che la Pa è la sola legittimata a respingere le fatture ricevute)"; "costruire una piattaforma informatica che consenta alle imprese di compensare debiti e crediti, anche se di origine di enti diversi della Pa, consentendo il dialogo tra gli stessi"; "differire a novembre il pagamento della prima rata di acconto delle imposte sul reddito".

Il rapporto suggerisce anche in considerazione dei tempi per processare la liquidità garantita, di "differire (quanto meno per le imprese che la hanno richiesta) il pagamento del saldo delle imposte dovute nel 2020 al suo ricevimento"; di "prorogare ulteriormente gli adempimenti ed i versamenti fiscali per consentire l’entrata a regime delle nuove disposizioni"; di "ripristinare la regola del vecchio regime per avvalersi dei crediti fiscali in compensazione che non richiedeva di attendere l’intervenuta presentazione dei modelli redditi e Irap che, di anno in anno, necessita del rilascio di applicativi ad hoc".