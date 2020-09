Fornero: "Salvini camaleontico, meno male che c'è l'Europa"

(Fotogramma)

"Salvini è camaleontico, va dove fiuta il consenso. Non so quanto siano sinceri i suoi cambiamenti, anche se si mette gli occhiali e si dà un'aria da intellettuale". Sono le parole di Elsa Fornero, in collegamento con Otto e Mezzo su La7. "Io penso al paese, devo sperare che il governo sia solido", dice l'ex ministra. "L'alternativa è peggiore, quando ascolto l'opposizione non c'è un disegno per il paese. Se c'è qualche possibilità di cavarcela, è per merito dell'Europa. Meno male che siamo in Europa. Uscire sarebbe stata una grande tragedia", aggiunge.

Salvini ha espresso giudizi positivi su alcuni aspetti del piano elaborato dalla task force di Vittorio Colao. "Colao non ha bisogno di copiare da nessuno, nemmeno dall'agenda della Lega. Salvini ha visto che ci sono divergenze all'interno della maggioranza e spera di alimentare le divisioni con un giudizio strumentale", prosegue. "La politica ama il consenso e la ricerca del consenso spesso si rifugia nel desiderio di piacere sempre agli elettori, di dire sempre cose solo positive. Colao nel suo rapporto ha indicato progetti concreti, riforme e cambiamenti. Ne ha indicati più di 100, spetta alla politica scegliere. E la politica, sempre desiderosa di accrescere il proprio consenso a scapito degli avversari, è attenta ad avere un consenso maggiore. Questa potrebbe essere un'occasione, invece rischia di trasformarsi in un'ennesima occasione persa. E sarebbe grave, perché abbiamo alle spalle anni di declino. I tecnici non sono amati dai politici", chiosa.