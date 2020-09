Bonus giardini anche per gazebo e arredo d'esterni

Bonus giardini anche per l'arredamento per gli esterni, da tavoli e divanetti a gazebo e dehors. Lo prevede uno degli emendamenti segnalati al dl Rilancio in esame in commissione Bilancio alla Camera. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell’edilizia a causa del Covid 19, la detrazione per le spese effettuate dal primo luglio al 31 dicembre 2020 è estesa "anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors".