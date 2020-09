Crowdfunding, Barberino's raccoglie su Mamacrowd 320.000 euro in pochi giorni

Campagna di equity crowdfunding da record per lo storico barbiere italiano Barberino's che, approdato sulla piattaforma Mamacrowd, ha raccolto 320.000 euro in pochi giorni e punta a raggiungere l’hard cap del milione di euro nelle prossime settimane. Ispirati alle antiche barberie siciliane, Barberino's ha fondatori giovani ma con molti anni di esperienza in realtà importanti della finanza e una forte esperienza all’estero tra Londra, Monaco e Vienna.

"Il sogno nel cassetto è quello di creare un brand dalla forte identità italiana che possa diventare il riferimento per il grooming maschile nel mondo, in grado di proporre un modello multicanale che coniughi l’esperienza fisica in negozio all’e-commerce con prodotti cosmetici" sottolineano Michele Callegari e Niccolò Bencini di Barberino’s. "La nostra ricetta -aggiungono- è semplice: nessun compromesso sulla qualità al fine di offrire un’esperienza di lusso e d’altri tempi ad un prezzo accessibile".

Così, cento per cento made in Italy, Barberino's ha fatto una scelta di campo: "Trasformare la necessità di andare dal barbiere in una sorta di 'esperienza' che vede la figura del barbiere in crescita in Italia". Ed è sull'onda di questa 'filosofia' rivolta al passato, ma che strizza l'occhio al digitale del futuro, che la giovane azienda nata nel 2015 ha chiuso l'anno a 43 mila euro di fatturato, balzati nel 2019 a 1 milione e 350mila euro. In questi anni, Barberino's ha assunto 32 persone ed ha 10 posizioni di lavoro attualmente aperte, metà delle quali altamente specializzate. Ma non solo. Lo 'storico barbiere' ha anche avviato una scuola di formazione per chi arriva da lontano e vuole imparare un mestiere.

Insomma, una corsa verso i record. Tanto che la 'barberia italiana' è stata segnalata anche dalla Lonely Planet come una delle migliori 25 del mondo ed ora sta per aprire due nuovi shop a Milano e Roma, oltre ai sei già attivi. Non solo. Il team di Barberino’s ha sviluppato anche un’infrastruttura It proprietaria che consente di prenotare l'appuntamento dal barbiere o acquistare i prodotti direttamente dal proprio smartphone, rendendo ai barbieri la gestione degli appuntamenti rapido e semplice. Ed ora è partita con la raccolta crowdfunding.

Al progetto di Barberino’s hanno già creduto investitori con diverse storie di successo alle spalle, tra i quali Fabio Mondini de Focatiis, Venture Partner di Idinvest Partners (Fondo VC più attivo in Europa su Serie A e Serie B) e Business Angel. "Michele e Niccolò hanno integrato al meglio la tradizione della barberia italiana in un format scalabile con ottime prospettive internazionali" commenta Fabio Mondini de Focatiis. I fondi raccolti tramite la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd saranno utilizzati per portare l’esperienza di Barberino’s nelle principali città italiane attraverso nuove aperture, ottimizzare le capacità produttive, introdurre nuove tecnologie e potenziare l’e-commerce. La campagna è attiva fino al 31 Luglio 2020 e dà la possibilità ad investitori e privati di diventare soci di Barberino’s a tutti gli effetti, grazie a un processo facile, completamente online e vigilato da Consob.