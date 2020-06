Infrastrutture, Mari (Aspi): "Lavorato tre anni per galleria Santa Lucia"

''Quattrocento persone hanno lavorato sotto terra per tre anni 7 giorni su 7. Voglio ringraziare tutti loro, che hanno lavorato anche in questo momento difficile per l'epidemia di coronavirus''. Lo ha sottolinato il presidente di Aspi, Giuliano Mari, in occasione del calo dell'ultimo diaframma della galleria Santa Lucia, sull'Austrada A1, nella tratta tra Berberino del Mugello e Firenze Nord.