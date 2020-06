Produzione industriale, ad aprile in Eurozona -17,1%

(Foto Afp)

La produzione industriale nell'area euro in aprile, mese di lockdown per la pandemia di Covid-19, è crollata del 17,1% rispetto a marzo e del 28% rispetto all'aprile del 2019. Lo comunica Eurostat. I dati sono migliori del consensus, la media delle attese degli analisti. Nell'Ue a 27 la produzione industriale è calata in aprile del 17,3% rispetto a marzo e del 27,2% rispetto all'aprile del 2019.