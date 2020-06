Trenitalia, prezzi biglietti restano invariati

(Fotogramma)

"Non abbiamo toccato i prezzi, anzi abbiamo introdotto promozioni perché c'è un'attenzione alla spesa. Il rilancio del turismo passa anche dalla possibilità di far scegliere i viaggiatori a seconda della propria esigenza". E' quanto ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, nel corso della presentazione dell'orario estivo attraverso il quale, con la nuova offerta, "ci siamo adattati in base alle esigenze economiche di chi viaggia con noi", ha aggiunto.