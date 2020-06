Tria: "Discutiamo da mesi se usare Mes ma non abbiamo piani"

(Foto Adnkronos)

"Vorrei vedere i piani di investimento e di spesa finanziabili dal Mes e qual è il loro costo effettivo. Dopo di che, credo non ci sia nessun pericolo nell'utilizzare questi fondi, ma il punto è che stiamo discutendo da mesi se prendere o meno i fondi del Mes ma non abbiamo i piani". Così Giovanni Tria, docente Economia politica a Tor Vergata, ex ministro dell'Economia, ospite di 24 Mattino su Radio 24.