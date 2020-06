Tria: "Stati generali si aprono con troika"

(Foto Afp)

"Come professore non sono mai contrario ai convegni, certo crea un po' perplessità il fatto che gli Stati generali si aprano essenzialmente con la troika, vogliamo interpretarlo come sottile messaggio comunicativo? Ma non credo. Dal punto di vista comunicativo, questo appello alla troika io l'avrei forse evitato". Così Giovanni Tria, docente Economia politica a Tor Vergata, ex ministro dell'Economia, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

"Un piano richiede obiettivi precisi e strumenti per raggiungerli. Quali sono gli obiettivi attuali? Il primo obiettivo è frenare la caduta del Pil e della occupazione; il secondo, aumentare il tasso di crescita per avere una sostenibilità del debito. Questo richiede di scegliere programmi e progetti con una stima dell'impatto su questi obiettivi. Noi non abbiamo ancora una stima dell'impatto sul Pil dei 55 miliardi che dobbiamo spendere adesso. Questi sono i piani, e dei piani operativi non si parla in un convegno", ha detto ancora Tria.

"Una delle prime cose che andrebbero fatte è di riportare nelle sedi istituzionali il disegno dei piani. Come prima cosa, riportare la programmazione economica al ministero dell'Economia. Non è stato colpa di questo governo ma è stato spostato il dipartimento di programmazione economica, che era il vecchio ministero della Programmazione, alla Presidenza del Consiglio. Non funziona", ha detto ancora.