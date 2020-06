Spazio, parte con Vega il primo 'car share' per 50 mini-satelliti

Vega VV16 con SSMS (Foto ESA- impressione d'artista)

Sarà proprio un 'car-share' spaziale il lancio che porterà in orbita contemporaneamente un 50 mini-satelliti con il prossimo volo europeo di Vega. Il volo, in programma la prossima settimana, inaugurerà così un nuovo sistema di supporto, trasporto e separazione multipla. Il sistema, chiamato Ssms- Servizio per il Lancio di Piccoli Satelliti (Small Spacecraft Mission Service) è la prima missione interamente dedicata a piccoli satelliti in "rideshare", spiega l'Agenzia Spaziale Europea. Vega porterà in orbita i 50 satelliti in un unico lancio in quella che è la prima missione interamente dedicata a piccoli satelliti in 'rideshare', ovvero trasportati condividendo in stile "car-sharing" la medesima piattaforma ed il lancio avverrà dalla base europea nella Guyana francese.

Ssms "è la risposta europea alla crescente richiesta di lanci economici e rapidamente disponibili per satelliti di piccola taglia" afferma l'Esa. Fino ad ora, aggiunge, "questi clienti si sono affidati alla capacità di ottenere un passaggio cosiddetto 'piggyback' insieme ad un satellite principale, ma gli spazi sono limitati e trovare una corrispondenza con i requisiti della missione principale è spesso difficile".

"Questo volo annuncia una nuova era per il lancio di piccoli satelliti con missioni 'rideshare' interamente dedicate ad essi e mostra il nostro impegno ad estendere l'accesso allo spazio per l'Europa e le sue capacità spaziali al servizio delle istituzioni europee, a rafforzare la nostra industria spaziale e far crescere la nostra economia" spiega Renato Lafranconi, Responsabile di Programma all'Esa per la fase operazionale del Vega.