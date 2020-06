Confindustria, 4 candidati per presidenza Unindustria

Una corsa a quattro per la presidenza di Unindustria. Tanti sono i 'candidati' disponibili a scendere nell'agone elettorale per il rinnovo dei vertici dell’associazione degli industriali del Lazio: si tratta di Sabrina Florio (Ceo di Sosepharma); Angelo Camilli (Consilia); Fabrizio Di Amato (Maire Tecnimont); Alessio Rossi (Imaco) ed ex presidente dei giovani di Confindustria. E per loro è già tempo di esami: lunedì prossimo, infatti, i saggi che compongono la Commissione di designazione avvieranno il primo dei 6 appuntamenti calendarizzati fino all’8 luglio per la consultazione della base imprenditoriale.

Da questi colloqui emergerà il candidato o la rosa di candidati che si contenderanno il voto finale del consiglio generale prima e dell’assemblea poi. Il traguardo verrà tagliato il 14 luglio, giorno in cui è stata convocata l’assise di Unindustria per la designazione del nuovo presidente.

Se ai nastri di partenza i candidati sono quattro, secondo alcuni osservatori, la volata finale che porta alla presidenza dell’associazione di via Noale potrebbe vedere un testa a testa tra Di Amato e Camilli. L’esito di questa partita sembrerebbe giocarsi su chi meglio interpreta e si fa portatore di quella spinta al rinnovamento che arriva dalla base. Rinnovamento e discontinuità della strategia associativa, sia nel metodo che nei contenuti, per recuperare peso politico e aprire una stagione nuova per Unindustria anche con una maggiore partecipazione delle aziende iscritte.