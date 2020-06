Per centri estivi rincari fino al +400%, la denuncia del Codacons

(Fotogramma)

Oggi la tariffa settimanale per un centro estivo privato è tra i 150 e i 200 euro, con un incremento in media del +30% rispetto al 2019, con punte fino a +400% in alcuni casi nel Nord Italia. E' quanto denuncia il Codacons nel giorno di riapertura dei centri estivi sulla scia delle numerose segnalazioni ricevute.

"Anche i centri estivi sono stati coinvolti nel fenomeno dei rincari post-lockdown, al pari di parrucchieri, centri estetici, officine e servizi vari - spiega l’associazione - Chi vuole iscrivere il proprio figlio ad una struttura privata dovrà mettere in conto aumenti che raggiungono picchi del +400% per alcuni centri del nord Italia".

Rincari che sarebbero giustificati e legittimi a fronte di un incremento dei servizi offerti, ma che si scontrano tuttavia con una generalizzata riduzione delle prestazioni e degli orari di apertura dei centri anche per effetto delle misure di sicurezza legate al Covid. "Il rischio concreto è che il bonus da 1.200 euro varato dal governo per sostenere le famiglie sul fronte dei centri estivi e ricreativi abbia dato il via alle speculazioni, portando ad un generalizzato rincaro dei listini", conclude il Codacons invitando le famiglie a segnalare eventuali rincari ingiustificati.