Stati generali, Gualtieri: "Confronto positivo con sindacati"

Fotogramma /Ipa

"Confronto positivo" con i sindacati, che hanno espresso "forte condivisione" per gli obiettivi del governo. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in un punto stampa a margine degli Stati generali dell'economia. "Oggi - ha aggiunto il ministro - giornata positiva e importante sul fronte dell'attuazione delle misure perché da oggi, dalle tre, è partita l'operatività del nuovo sito dell'Agenzia delle Entrate" per le domande di "ristoro a fondo perduto". Si tratta di una "procedura molto semplice," ha detto il ministro, spiegando che, una volta che le domande verranno processate, "l'obiettivo è di eseguire il bonifico entro 10 giorni": l'Agenzia delle Entrate diventa "agenzia delle uscite", osserva.

"Il governo come evidente segue con grande attenzione gli sviluppi societari di Borsa italiana con l'annunciata fusione di London Stock Exchange con Refinitiv e le sue implicazioni", spiega Gualtieri, che continua: "Consideriamo Borsa un asset strategico dalle grandi potenzialità e seguiamo con attenzione questo dossier", ha insistito.