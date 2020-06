Arriva Sky Wifi: l'offerta con tv, internet e telefonate

Sky si fa in tre, e offre ai suoi clienti oltre alla tv e ai contenuti anche internet super veloce e le telefonate. Si chiama Sky Wifi il nuovo servizio in ultra-broadband che da oggi è disponibile in anteprima per gli abbonati che risiedono in 26 città e grandi comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Venezia, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. E che entro l'estate si estenderà a 120 grandi centri con inclusi praticamente tutti i capoluoghi e Roma, in 5 grandi quartieri della città.

"Abbiamo investito 230 milioni per lanciare il nuovo servizio Sky Wifi e per costruire questa rete intelligente su cui si basa" ha detto Maximo Ibarra, Amministratore delegato di Sky Italia, nel corso dell'incontro con la stampa per il lancio di Sky Wifi, per il quale Sky Italia ha stretto una "partnership molto forte" con Open Fiber che, ha detto Ibarra, "ha una rete in fibra vera. Partiamo con Open Fiber che è il nostro partner principale perchè crediamo nella fibra Ftth, 'fino a casa', ma - ha precisato il manager - abbiamo fatto un accordo wholesale con Fastweb per estendere la copertura anche in zone attualmente non raggiunte dalla fibra di Open Fiber".

Con Sky Wifi "abbiamo potuto progettare il futuro pensando alle esigenze di domani e dopodomani; la rete su cui poggia - ha spiegato Ibarra - l'abbiamo chiamata ultra-network perchè è costituita da apparati intelligenti che sistemano la capacità di banda a seconda del traffico che si verifica sulla rete, di quanti dispositivi sono collegati. E' una rete che ha molteplici punti di connessione con i content provider della rete tra cui gli over the top", ha spiegato.

La soluzione 'voce' di Sky Wifi riguarda chiamate telefoniche verso 'fisso' e mobile ma non c'è volontà dell'operatore di entrare nel mercato della telefonia mobile ha chiarito Maximo Ibarra spiegando che il "mobile non è nei nostri piani, il triple play ci potrà casomai portare a sviluppi verso soluzioni di smart home" possibili grazie a soluzioni di intelligenza artificiale.

Intanto le soluzioni con la 'voce' sono a consumo in “Smart” che offre la connessione in fibra 100%, lo Sky Wifi Hub e la Sky Wifi App a un prezzo di 29,90 euro al mese e nella soluzione denominata “Ultra” al prezzo di di 32,90 euro al mese, mentre ci sono chiamate illimitate con “Ultra Plus” a 37,90 euro al mese. Qualsiasi sia la soluzione scelta dall’abbonato, i primi tre mesi saranno offerti da Sky e il costo di attivazione del servizio sarà compreso nel prezzo. Per chi sceglie le soluzioni “Ultra” e “Ultra Plus” il costo di attivazione sarà di 50 euro, anziché 99. Fino all'estate le offerte saranno per i clienti Sky. "Ci concentriamo sulla nostra base clienti; immediatamente dopo, nel secondo step, affronteremo e apriremo ai non clienti di Sky" ha concluso l'Ad.

Riferendosi al periodo di lock down Ibarra ha detto che "i nostri clienti ma tutti in Italia, essendo costretti a stare a casa, hanno messo sotto stress le infrastrutture del paese: anche oggi chi offre contenuti via streaming ha dovuto abbassare la qualità della trasmissione per non mettere in crisi la rete", ha osservato ancora l'Ad indicando che "prima del covid circa il 61% fruivano di contenuti online, percentuale che durante la pandemia è salita al 75% con punte di 80% ma per la base clienti di Sky è ancora più elevata".