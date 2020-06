4,6 milioni di poveri, "urge rafforzare Reddito di cittadinanza"

(Fotogramma)

“La fotografia dell’Istat dimostra la necessità e l’urgenza di interventi rafforzativi del reddito di cittadinanza che consentano di raggiungere tutte le persone in condizione di povertà assoluta e, in particolare, le più colpite, modificando l'attuale scala di equivalenza, che penalizza i minori e le famiglie numerose, e i vigenti requisiti anagrafici che discriminano gli stranieri". Così l’Alleanza contro la povertà in Italia in una nota, commenta i dati diffusi oggi dall’Istituto di statistica.

"Per l’Alleanza - si legge ancora nella nota - è necessario un intervento immediato sia con il rafforzamento dei percorsi di inclusione per accompagnare i nuclei presi in carico fuori dalla condizione di bisogno, sia con il rafforzamento del fondo per il reddito di cittadinanza per affrontare le drammatiche conseguenze sociali provocate dalla crisi sanitaria”.