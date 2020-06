Cassa integrazione, Catalfo garantisce prolungamento

(Fotogramma)

"Posso garantire che abbiamo intenzione di prolungare l’erogazione della cassa integrazione guadagni rispetto a quanto attualmente previsto, in modo tale da sostenere e accompagnare le imprese alla ripresa delle attività, anche ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla commissione europea con programma Sure". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, nel corso di un question time alla Camera. “Inoltre- aggiunge-, come già da me preannunciato in altre occasioni, ribadisco che ho in programma di realizzare una profonda e organica revisione della disciplina attualmente vigente in tema di ammortizzatori sociali".

Cassa integrazione. Cdm approva decreto

"Nell’ambito di questo intervento di riforma, posso riferire che saremo guidati da finalità di semplificazione e snellimento delle procedure di accesso ed erogazione degli strumenti di sostegno al reddito, affinché gli stessi possano essere più agevolmente e rapidamente fruibili da parte dei cittadini che ne abbiano diritto", aggiunge.

"Sottolineo infine che, accanto ai profili delle politiche passive, per garantire un completo ed efficace sostegno al lavoratore, intendiamo altresì valorizzare l’aspetto della formazione. Sia nel posto di lavoro, si nella fase di accompagnamento e ricollocazione del singolo nel mercato del lavoro", afferma ancora.