Gualtieri: "Taglio cuneo fiscale, aumenti per 14 mln lavoratori"

Fotogramma

"Non si può fare tutto, stiamo facendo tanto" anche se non abbiano "lo spazio fiscale della Germania che le permette di prendere misure più impegnative": il governo Conte "ha scelto di non utilizzare la misura sul cuneo fiscale fatta nell'ultima Legge di Bilancio e che tra pochi giorni entrerà in vigore, con un aumento delle buste paga per circa 14 milioni di lavoratori per effetto di una giusta misura del governo che sostiene il reddito dei lavoratori e la domanda aggregata". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in un colloquio online con il Festival dell'Economia di Trento.