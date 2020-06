Morselli: "Ilva si salverà, è gia salva"

(Fotogramma)

"L'Ilva si salverà di sicuro, l'Ilva è già salva". La rassicurazione arriva dall'ad di Ami, Lucia Morselli, nel corso della trasmissione Porta a Porta.

"Gli accordi di marzo ci tengo a dire che per noi sono vincolanti e che intendiamo rispettarli. Così come abbiamo accettato, ed è previsto dall'accordo, che nel capitale di ArcelorMittal entri un investitore istituzionale. E siamo contenti di questo", spiega Morselli sulla possibilità profilata nel nuovo contratto, dell'ingresso di capitale pubblico su cui ha avuto oggi un primo incontro con Francesco Colao che guida laTask force per il governo e Domenico Arcuri, di Invitalia. "Una riunione che si è svolta in un clima buono", assicura l'Ad.

"Posso confermare che nell'Accordo di marzo si prevede che ArcelorMittal resti in Italia, anche con una partecipazione pubblica e l'ingresso di Invitalia in Ami è assolutamente compatibile con la presenta di Mittal in Italia, anzi è di sostegno a questa presenza", prosegue Morselli. Ma Mittal è disponibile ad accettare una eventuale posizione minoritaria? "E' una cosa da valutare e da decidere, non è stata ancora definita", risponde rendendo noto che in altri stabilimenti presenti in giro per il mondo "qualche volta succede che sia presente con posizione minoritaria".