Enac a compagnie: "Rimborsi e non voucher per cancellazione voli dal 3 giugno"

(Fotogramma)

Dal 3 giugno, le cancellazioni di voli operate dalle compagnie aeree non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 ma a scelte imprenditoriali. Lo segnala l'Enac che, in merito alle numerose segnalazioni di cancellazioni di voli pervenute, ha richiamato i vettori aerei al rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher.