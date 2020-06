Axa Italia, Cohen si riconferma'ceo dell'anno' in settore assicurativo

Nuovi importanti riconoscimenti per il Gruppo assicurativo Axa Italia ai “Le Fonti Insurance Awards 2020”: Patrick Cohen si riconferma per il terzo anno consecutivo “Ceo dell’anno” nel settore assicurativo, per la spinta continua ad innovare l’esperienza cliente grazie a tecnologia e digitale ed essere stato pioniere nella diagnostica, consentendo un’offerta completa, dalla prevenzione alla riabilitazione, garantendo alti livelli di servizio, lungo tutto il percorso sanitario, su un fronte particolarmente importante in questo momento storico e di valore sociale come la salute.

“Dedico questi premi a tutte le donne e agli uomini di Axa Italia che danno il massimo per innovare e servire i clienti e difendono con passione la diversità e l’inclusione - ha dichiarato Patrick Cohen, ceo del Gruppo assicurativo Axa Italia. Diventare vero partner dei clienti e della società è in poche parole l’essenza della strategia di Axa Italia e questi riconoscimenti ci stimolano a fare ancora di più, con l’ambizione di andare anche oltre l’assicurazione”.

Un ulteriore riconoscimento va all’impegno del Gruppo per una società più inclusiva e sostenibile, attraverso il premio “Progetto dell’Anno in ambito diversity” ad Angels for Women, prima associazione di business angels italiana fondata dal Gruppo Axa Italia in partnership con Impact Hub Milano a sostegno delle migliori startup al femminile, che conta oltre 60 business angels provenienti da diversi settori con competenze trasversali e che in poco tempo dal lancio ha già realizzato numerosi investimenti, con particolare attenzione ai temi Ambiente, Salute e Sostenibilità.