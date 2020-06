BPER Banca, in Calabria 6 borse di studio "Fondazione Centocinquantesimo"

Luigi Zanti, responsabile Direzione Regionale Calabria Sicilia Bper Banca

Sono 6 gli studenti calabresi vincitori dell’edizione 2020 della Borsa di Studio 'Fondazione Centocinquantesimo' di Bper Banca, premiati per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017-20818. Lo annuncia l'istituto di credito. Il riconoscimento di 700 euro è andato ad Adriana Funaro di Scandale (KR) e a Linda Pisani di Cosenza; quello di 500 euro a Chiara Caruso di San Giovanni in Fiore (CS), a Maria Giulia Caruso di Serrastretta (CZ), a Ilenia Suppa di San Costantino Calabro (VV) e a Valeria Lionte di Reggio Calabria. A causa dell’emergenza sanitaria, ricorda Bper Banca in una nota, i ragazzi hanno dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna degli attestati alla presenza di autorità, parenti e giornalisti, ma nei giorni scorsi sono stati comunque tutti contattati dall’istituto.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 53esima edizione. Complessivamente quest’anno vengono assegnate 241 borse (76 da 700 euro e 165 da 500 euro), distribuite tra gli studenti delle scuole superiori di tutte le province italiane in cui l’istituto è rappresentato. "L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che Bper Banca riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile", si legge nella nota.

"Abbiamo trascorso una stagione insolita - commenta Luigi Zanti, responsabile Direzione Regionale Calabria Sicilia della banca - durante la quale abbiamo dovuto modificare le nostri abitudini e il nostro modo di lavorare. In questo periodo eravamo soliti festeggiare i vincitori delle borse di studio, ma quest’anno abbiamo dovuto farlo con una modalità inconsueta, senza incontrare i ragazzi di persona. Voglio comunque congratularmi con i vincitori, sono certo che saranno protagonisti anche nel prossimo futuro, perché dai giovani mi aspetto un ottimismo e una determinazione particolare soprattutto in momenti complicati come questo che stiamo attraversando", conclude Zanti.