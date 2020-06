TikTok: "Impegno a migliorare misure per sicurezza community"

(Fotogramma)

"Proteggere la sicurezza e il benessere dei nostri utenti è la priorità per noi di TikTok e ci assumiamo le nostre responsabilità con estrema serietà. I riscontri che riceviamo sono importanti per noi e ci impegniamo a continuare a migliorare le nostre misure per mantenere la community di TikTok al sicuro". E' lo statement di TikTok, interpellato dall'Adnkronos, circa la presa di posizione del governo francese sulle denunce di soprusi veicolati sulla piattaforma di video molto popolare tra i giovanissimi.

TikTok, secondo il governo di Parigi che è intervenuto dopo un tam tam di messaggi su Twitter, non farebbe abbastanza per tenere al sicuro gli utenti. Marlène Schiappa, segretaria di Stato con delega alla parità uomo-donna e alla lotta alle discriminazioni ha chiesto un incontro urgente ai vertici con il fine di "prendere misure drastiche".

TikTok appartiene al gruppo cinese ByteDance che fa capo al fondatore Yiming Zhang.