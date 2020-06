Maggino: "Bene approccio Stati generali, momento ascolto importante"

Gli Stati generali? "Un approccio valido soprattutto in questo momento delicato per il Paese" e "un momento importante di ascolto e condivisione", riconosciuto anche da tutti gli stakeholder invitati dal governo. Così, in una intervista all'Adnkronos, la professoressa Filomena Maggino, consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia, commenta la convention voluta dal premier Conte per la presentazione del Piano di Rilancio del Paese.

" Ritengo l'esperienza che sto vivendo all'interno degli Stati Generali molto importante. In alcuni frangenti mi è sembrato di rivivere l'esperienza vissuta all'interno della Cabina di regia Benessere Italia. Durante l'ultimo anno, infatti, centinaia di stakeholder provenienti da tutti i settori e da tutti i territori sono venuti e sono stati ascoltati da me a Palazzo Chigi; tutti hanno voluto descrivere la propria esperienza e presentare la volontà di contribuire attraverso la propria attività alla costruzione del Benessere equo e sostenibile del Paese.", spiega.

"Gli Stati Generali hanno rappresentato, su scala più elevata, un momento importante di ascolto e condivisione: il Governo ha definito un proprio piano di rilancio e ha voluto, prima di approvarlo definitivamente, discuterlo con i principali stakeholder e attori del mondo produttivo ,e non solo, per ricevere suggerimenti o osservazioni che consentano di arricchirlo e migliorarlo al fine di accogliere eventuali particolari esigenze non prese in considerazione. Il Presidente ha fortemente voluto, condiviso anche dai Ministri, questo momento che è stato molto apprezzato anche da tutti gli stakeholder invitati e intervenuti riconoscendo la validità di questo approccio soprattutto in questo momento delicato per il Paese", conclude.