(Afp)

Arriva la class action europea. I negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo ieri notte sulle prime regole Ue per le cause collettive, che introducono un modello armonizzato per l'azione in giudizio in tutti gli Stati membri a garanzia dei consumatori, assicurando nel contempo "appropriate salvaguardie" contro le liti temerarie, informa il Parlamento Europeo. La nuova legge mira anche a migliorare il funzionamento del mercato interno, migliorando gli strumenti contro le pratiche illegali e facilitando l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori.