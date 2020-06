Bonus colf, novità pagamento

(Fotogramma)

“In queste ore l’Inps ha avviato le procedure di pagamento per le prime 100 mila domande di bonus per i lavoratori domestici. Con questa misura, introdotta con il decreto Rilancio, garantiamo un aiuto concreto a una categoria di lavoratori duramente colpita dall’emergenza covid19”. Lo scrive il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo su twitter.

"In questi mesi difficili 11 milioni di italiani hanno ottenuto le prestazioni Covid19 erogate dall'Inps per una spesa complessiva (al 18 giugno) di 15 miliardi di euro, un flusso importante di denaro stanziato grazie ai provvedimenti varati in questi mesi dal governo per fronteggiare una emergenza inedita. Grazie all'infaticabile ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sono state definite e messe a punto misure dedicate a ciascuna categoria di lavoratori e alle famiglie. Lo abbiamo sempre detto e ora lo stiamo facendo: nessuno deve rimanere indietro", affermano in una nota i senatori del M5S in commissione Lavoro di Palazzo Madama.

"Oggi - proseguono - l'Inps ha avviato le procedure di pagamento delle prime 100 mila richieste pervenute all'Istituto per ottenere il bonus da 500 euro dedicato ai lavoratori domestici, una misura inserita nel dl Rilancio, che in questi giorni è all'esame del Parlamento". "Grazie a questa iniezione di liquidità nel sistema definita e attivata dai molteplici interventi messi in campo in questi mesi e alle ingenti risorse stanziate dal governo puntiamo a risollevare un Paese duramente provato dalla crisi economica indotta dalla pandemia", concludono i senatori del M5S.