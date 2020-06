Cdp, avanti tutta sul venture capital, 1 miliardo la dotazione per il Fondo innovazione

Il Venture Capital è una leva per trasformare l'Italia del futuro e rigenerare il tessuto produttivo. Muovono da qui i contenuti del Piano Industriale 2020-2022 di Cdp Venture Capital - Fondo nazionale innovazione presentato oggi nel corso di un evento cui hanno preso parte l'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo e i vertici della società con cui Cassa si prepara a investire in oltre mille start up in tre anni