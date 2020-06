Smart working, quando si torna in ufficio: arrivano le regole

(Fotogramma)

Il ministero della Funzione pubblica sta lavorando con i sindacati a un protocollo per il rientro graduale dei dipendenti pubblici negli uffici e, secondo quanto si apprende, dovrebbe emanare una direttiva entro luglio.

La direttiva dovrà dettare le linee guida per un ritorno graduale e in sicurezza di tutti quei dipendenti che svolgono servizi che richiedono la presenza e che quindi, non possono essere svolti nella modalità di lavoro agile la quale, secondo le intenzioni dichiarate dal ministro Fabiana Dadone, dovrà riguardare comunque, a regime, il 30% della platea pubblica.