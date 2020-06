Spunta lo sport-bond

(Fotogramma)

Spuntano gli sport-bond nella bozza degli emendamenti dei relatori al Dl Rilancio. In base alla proposta di modifica per contenere gli effetti economici del Covid-19 sullo sport, 'Sport e Salute' può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari. Tali prestiti obbligazionari sono integralmente rimborsati mediante l’attribuzione agli obbligazionisti di un credito d’imposta pari al 110% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario.