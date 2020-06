Tasse, rimborsi fiscali più veloci?

(Fotogramma)

''Ci impegniamo e cerchiamo di destinare, concentrare, sempre maggiori risorse umane alla lavorazione dei rimborsi, specialmente quest'anno''. ''Dobbiamo impegnarci sempre di più''. Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo a Telefisco. Il direttore sottolinea che negli anni sono stati fatti passi in avanti: ''Siamo passati per i rimborsi Iva da un tempo di attesa di circa un anno, da sei mesi a un anno'', di 10 anni fa, ''a circa 90 giorni'', con alcune domande che vengono evase ''anche in tempi minori''.

I tempi sono sicuramente diminuiti ma ''sono sufficientemente corti? Ovviamente per chi aspetta dei soldi i tempi non sono mai sufficientemente corti, tutti noi siamo stati creditori di qualcun'altro; a maggior ragione, per i crediti del fisco, aspettiamo con l'orologio in mano'', osserva Ruffini.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto ''dovremo rispettare i tempi che abbiamo detto fin dall'inizio, quindi 10 giorni dalla accettazione delle domande''. Le prime domande ''sono iniziate a entrare il 15 giugno e quindi, mano a mano, poi in 10 giorni dalla loro accettazione iniziamo a erogare con i tempi di accredito sui conti correnti, sull'iban indicato dal soggetto che ha fatto domanda'', aggiunge.

