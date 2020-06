Carburanti, nuovi rialzi: salgono prezzi per benzina e diesel

(Fotogramma)

Dopo Eni, questa mattina è Q8 ad aumentare benzina e diesel di 1 centesimo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,400 euro/litro (+4, compagnie 1,409 pompe bianche 1,373), diesel a 1,283 euro/litro (+4, compagnie 1,293, pompe bianche 1,254). Benzina servito a 1,539 euro/litro (+2, compagnie 1,587, pompe bianche 1,432), diesel a 1,425 euro/litro (+1, compagnie 1,475, pompe bianche 1,314). Gpl servito a 0,582 euro/litro (invariato, compagnie 0,591, pompe bianche 0,569), metano servito a 0,979 euro/kg (invariato, compagnie 0,987, pompe bianche 0,971), Gnl 0,917 euro/kg (compagnie 0,903 euro/kg, pompe bianche 0,928 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 279 euro per mille litri (+7, valori arrotondati), diesel a 279 euro per mille litri (-1, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1007,74 euro per mille litri, diesel a 896,25 euro per mille litri.