Pensioni, Inps anticipa pagamenti luglio

Fotogramma

"In questa fase delicata per il nostro Paese è essenziale continuare a rispettare le norme previste per contenere il rischio di diffusione del virus. Solo così possiamo ripartire con forza e in piena sicurezza. Il Paese riparte in maniera responsabile". Lo ricorda il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo su Facebook, sottolineando come per questo l’Inps abbia esteso anche per il mese di luglio l’anticipazione dei pagamenti delle pensioni, degli assegni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, come da mia proposta, predisponendo un calendario in base all’iniziale del cognome del titolare della prestazione.

In particolare, ricorda ancora, ci si potrà recare presso gli uffici postali seguendo quest’ordine alfabetico: A-B oggi 24 giugno;C-D domani 25 giugno:E-K venerdì 26 giugno;L-O sabato 27 giugno;P-R lunedì 29 giugno;S-Z martedì 30 giugno.