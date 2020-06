Bankitalia: in 10 anni con Mes risparmio interessi per 5 miliardi

(Fotogramma)

Se l'Italia dovesse utilizzare "in pieno la linea di credito del Mes" con il livello dei tassi attuali "ci sarebbe un risparmio di interessi di circa 500 milioni all'anno nell'arco di 10 anni". Si tratterebbe di un "vantaggio" anche per "sottrarre le necessità dei finanziamenti del Tesoro ai capricci di mercato". Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia, in audizione davanti alla commissione Politiche Ue. Gli interessi degli strumenti messi a disposizione dalla Ue, ha aggiunto, "sarebbero spalmati sui singoli provvedimenti" e quindi si tratta di "una grande opportunità". Quanto al fondo Sure, ha concluso, "l'Italia probabilmente sarà uno dei tre Paesi maggiori beneficiari dello strumento".