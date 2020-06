Lotta 'spaziale': da Esa, Nasa e Jaxa piattaforma anti-Covid

Una piattaforma spaziale per lotta al Covid-19 per comprendere, attraverso i dati dei satelliti di Osservazione della Terra, gli effetti sul nostro pianeta del lockdown e delle misure di distanziamento sociale. Con questo obiettivo le tre agenzie spaziali Esa, Nasa e la giapponese Jaxa hanno deciso di unire le forze nella lotta al Covid-19 e lanciano una nuova piattaforma spaziale per monitorare la nuova pandemia di Sars-Cov-2.

Nel corso di una conferenza online aperta al pubblico, Esa, Nasa e Jaxa, mostrano come la nuova piattaforma, grazie ai dati dei satelliti di Osservazione della Terra, si possono combinare le informazioni che arrivano dallo spazio, si possono combinare le conoscenze tecniche e le competenze delle tre agenzie spaziali, per rafforzare "la nostra conoscenza globale dell’ambiente e dell’impatto economico della pandemia di Covid-19". La conferenza può essere seguita in diretta su esawebtv.esa.int

Relatori principali della presentazione della piattaforma di Esa, Nasa e Jaxa sono il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Esa, Josef Aschbacher, l’Amministratore Associato della Direzione Missione Scientifica della Nasa, Thomas Zurbuchen, e il vice Presidente e Direttore Generale della Direzione di Tecnologia Spaziale presso la Jaxa, Koji Terada, oltre ad un nutrito numero di esperti. La collaborazione internazionale tra le agenzie spaziali "è centrale per il successo dei satelliti di osservazione della Terra e per l’analisi dei dati" sottolineano le tre agenzie spaziali. Esa, Nasa e Jaxa rimarcano la grande compattezza fra le tre agenzie e il lavoro di squadra, hanno infatti lavorato "insieme a stretto contatto" per produrre la 'Piattaforma di Osservazione della Terra Covid-19" che consentirà agli utenti di "esplorare gli indicatori ambientali ed economici basati sui dati satellitari unici delle tre Agenzie, e che studierà come le misure di contenimento regionali e le misure di distanziamento sociale hanno influenzato l’aria, il suolo e l’acqua sulla Terra". La piattaforma, inoltre, "fornisce la possibilità per gli utenti di esplorare singole nazioni e regioni in tutto il mondo e di vedere come questi indicatori in luoghi specifici sono cambiati nel tempo" aggiungono le tre agenzie spaziali. La piattaforma traccerà gli indicatori chiave dei cambiamenti nella qualità dell’aria e dell’acqua, nel clima, nell’attività economica e nell’agricoltura e utilizzerà i dati provenienti dai satelliti Aura e Oco-2 della Nasa, Gosat e Alos-2 della Jaxa. Non solo

La piattaforma lanciata oggi da Esa, Nasa e Jaxa utilizzerà anche i dati delle missioni europee Sentinel del programma europeo Copernicus guidato dalla Commissione Europea ed a cui partecipa anche il colosso italiano dell'aerospazio Leonardo. Insieme alle sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, Leonardo - grazie anche al contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana - è infatti un partner fondamentale di Copernicus sia nello sviluppo dei sistemi nelle applicazioni satellitari di questo strategico programma spaziale europeo. Nel progetto della piattafroma di Esa, Nasa e Jaxa, infine, saranno anche utilizzate le mappe dell’illuminazione notturna attraverso i dati acquisiti dal satellite statunitense Suomi Npp.