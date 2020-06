Recovery Plan, Gentiloni: "Sostenibilità sarà sfida centrale"

Paolo Gentiloni

"La sostenibilità sarà la sfida centrale dei Recovery Plan". Lo ha detto il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un video messaggio ai partecipanti della maratona “Green deal per l’Italia” realizzata dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e Rai.

"Siamo di fronte a grandissime occasioni, l'economia circolare, l'energia dai rifiuti", ha ricordato Gentiloni rivolgendosi al parterre della maratona e alla Fondazione, e "da parte nostra, da parte della Commissione europea" nonostante "la difficoltà degli investitori" ad accedere "alla liquidità", in questo momento dettato dalla emergenza coronavirus, "la sostenibilità sarà la sfida centrale di questi Recovery Plan a cui lavoreremo con i singoli Paesi europei nei prossimi due o tre anni". Rivolgendosi ai partecipanti e alla Fondazione Sviluppo Sostenibile, Gentiloni ha aggiunto: "Credo che potremo contare sul vostro contributo tecnico, scientifico e soprattutto di una passione che dura da decenni e che si rinnova anche oggi".

"Stiamo disegnando quello che sarà il modello delle nostre società in Europa, in particolare in Italia, dei prossimi anni", rileva Gentiloni sottolineando che "per la Commissione von der Leyen la sostenibilità è la priorità 'Uno'. Nel valutare lo stato di salute delle nostre economie - ha osservato il Commissario europeo all'Economia - dovremo tenere conto sempre di più delle variabili della sostenibilità", è "la grande sfida" e per l'Italia è anche "una grande opportunità".

Nel suo messaggio Gentiloni ha quindi sottolineato che "dobbiamo avere chiaro che non ci possiamo accontentare di un ritorno alla normalità"e quindi guardare "alla trasformazione sostenibile che è sempre stata al centro della Commissione europea fin dal suo esordio" e che "la prospettiva del Green New Deal deve essere al centro".

Alla maratona partecipano più di 50 ospiti tra cui il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, il Viceministro all'Economia, Antonio Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio, Riccardo Fraccaro, il vertici Rai Marcello Foa e Fabrizio Salini, e l’astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti.