Cedolare secca affitti commerciali, disco verde del governo

Fotogramma

"Ringrazio il Presidente Conte per aver valutato positivamente la possibilità, che ho rappresentato nei giorni scorsi, di estendere la cedolare secca agli affitti commerciali. Stiamo studiando una modalità applicativa che possa consentire anche una riduzione dell’importo degli affitti già contrattualizzati". Ad annunciarlo in una nota è il sottosegretario dell'Economia, Alessio Villarosa, che annuncia così il parere favorevole del premier per la misura da applicare anche agli affitti dei locali commerciali.

L’idea, aggiunge Villarosa, "nasce a seguito di un ciclo di incontri con le imprese ed i rappresentanti delle categorie interessate. Ringrazio Confedilizia per la fiducia riposta e sono certo che la misura contribuirà a stimolare, nuovamente, il settore immobiliare e tutti gli altri gravemente colpiti dall’emergenza Covid-19. Il Governo è vicino alle esigenze di imprese e cittadini e sono certo che il Presidente Conte possa fondere compiutamente, nell’azione di governo, tutte le istanze del M5S". "Continuerò a lavorare con i parlamentari M5S delle Commissioni Finanze di Camera e Senato per individuare le migliori soluzioni normative utili al rilancio dell’economia nazionale", conclude Villarosa.