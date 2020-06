Fca-Psa, Elkann: "Obiettivo fusione entro primo trimestre 2021"

(Fotogramma)

''La fusione paritetica con Psa darà vita a un gruppo globale che sarà il quarto al mondo per volumi, in grado di generare sinergie annuali per 3,7 miliardi di euro e pronto a cogliere le grandi opportunità della nuova era della mobilità sostenibile''. Così il presidente di Fca, John Elkann, in occasione dell'assemblea dei soci.

''Nonostante le enormi sfide che sono emerse a causa dell'emergenza Covid-19, posso confermare che il lavoro svolto dai nostri team per portare a termine la fusione è proseguito a ritmo sostenuto e prevediamo di raggiungere l’obiettivo di diventare un'unica società entro il 1° trimestre del prossimo anno'', ha aggiunto.

''L’anno scorso avevo sottolineato lo storico e continuo impegno della mia famiglia nei confronti dell’azienda e vi ho anche detto che eravamo pronti a gestire decisioni e iniziative con audacia e creatività per costruire un futuro solido e promettente. L’accordo con PSA è stato il culmine di un anno di attività intense, mirate a trasformare le parole in fatti", ha detto Elkann.

''Sono anche particolarmente felice che questa fusione segni l'unione con Peugeot, anch’essa una famiglia che vanta più di un secolo di impegno e successi straordinari in questo settore, ha aggiunto.